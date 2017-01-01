«Чистку» серед великих банків завершено, Нацбанк взявся за маленькі

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Нацбанк розпочинає діагностичне обстеження якості активів та достатності капіталу 37 невеликих банків

З 13 лютого 2017 року Національний банк розпочинає діагностичне обстеження якості активів та достатності капіталу 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«У 2015-2016 роках НБУ здійснив перевірку перших 60 банків за розміром активів. Тепер настала черга продіагностувати решту банків, розмір активів яких менше 2% активів банківської системи. Цей процес відбудеться в два етапи – до 1 червня і 1 серпня 2017 року, ще якийсь час триватиме узгодження з банками результатів діагностування і при потребі формування на їх основі програм докапіталізації», – сказала заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

З топ-60 банків, які вже пройшли діагностику, 21 банк із самого початку не потребував докапіталізації, 9 банків станом на початок лютого 2017 року виконали затверджені НБУ програми докапіталізації в повному обсязі, 4 банки – «Хрещатик», Фідобанк, Платинум Банк і Фортуна-банк – за невиконання програм докапіталізації визнані неплатоспроможними. 26 банків виконують взяті на себе зобов’язання щодо докапіталізації згідно із затвердженим графіком.

Як повідомлялося, член ради Національного банку України Василь Фурман заявив, що банківська система в Україні пройшла процес очищення, і криза в цій сфері вже позаду. Водночас він зазначив, що це не означає, що банки, особливо маленькі, не будуть банкрутувати або самоліквідовуватися.