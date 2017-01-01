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    Член ради Нацбанку заявив про завершення чистки банківської системи

    • Сьогодні, 22:08
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    Василь Фурман
    Василь Фурман

    Водночас Василь Фурман припускає закриття маленьких банків

    Банківська система в Україні пройшла процес очистки, і криза в цій сфері вже позаду. Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив член ради Національного банку України Василь Фурман.

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    «Банківська система протягом останніх трьох років, тобто 2014, 2015, 2016 роки, пережила дуже непрості часи. І можна сказати про те, що чистка банківської системи завершена», - наголосив він.

    Водночас Фурман зазначив, що це не означає, що банки, особливо маленькі, не будуть банкрутувати або самоліквідовуватися.

    «Зрозуміло, що це буде, це нормальний процес, це відбувається в усьому світі. Але того, як у нас раніше було, коли щотижня пачками банки виводилися з ринку, такого не буде», - запевнив він.

    Член ради НБУ додав, що сьогодні банківська система вже очистилася, і їй можна довіряти.

    Нагадаємо, що Національний банк констатує збитковість 31 банку за підсумками 2016 року.

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