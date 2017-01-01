  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Монета «Євромайдан» увійшла в сотню найкращих у світі

    • Сьогодні, 07:21
    • Розсилка
    Монета&nbsp;&laquo;Євромайдан&raquo;
    Монета «Євромайдан»

    Українська монета номінувалась у категорії «Краще художнє рішення»

    Українська пам’ятна монета «Євромайдан» увійшла до фіналу Міжнародного конкурсу «Краща монета року» у номінації «Краще художнє рішення». Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.

    Читайте також

    Організатором конкурсу є впливове американське видання «Krause Publication». Підбиття підсумків відбулося під час роботи 46-ого Всесвітнього ярмарку грошей у німецькому Берліні. У фінал конкурсу у 10 номінаціях потрапило 100 монет, випущених у 2015 році монетними дворами та національними банками країн світу.

    «Пам’ятну монету «Євромайдан» Національний банк України присвятив акціям протесту, що відбувалися в Україні протягом листопада 2013 року – лютого 2014 року і були наповнені прагненням до змін, європейського напряму розвитку нашої держави», - йдеться у повідомленні відомства.

    Нагадаємо, що у 2000 році срібна пам’ятна монета «Різдво Христове» була визнана найбільш надихаючою монетою у цьому конкурсі.

    Читайте також
    Нацбанк гроші конкурс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ