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    Чорногорія видала ордер на арешт двох росіян, причетних до спроби перевороту

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    <span>Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Неманья Рістіч (зліва), Белград, Сербія, 12 грудня 2016 року</span>
    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Неманья Рістіч (зліва), Белград, Сербія, 12 грудня 2016 року

    Двоє росіян є членами російської військової розвідки і буцімто з території сусідньої Сербії здійснювали стеження за тодішнім прем'єром Чорногорії Міло Джукановичем

    Чорногорія видала міжнародний ордер на арешт двох росіян і трьох сербів, які нібито причетні до спроби державного перевороту з метою повалення уряду країни.

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    Як повідомила прокуратура 27 грудня, що п’ять осіб перебувають у розшуку за підозрою у «терористичній» діяльності, що передбачала план убивства прем’єр-міністра країни і захоплення парламенту в день виборів у жовтні.

    Двоє росіян, як повідомляється, є членами російської військової розвідки і буцімто з території сусідньої Сербії здійснювали стеження за тодішнім прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.

    Місцеві ЗМІ повідомили, що один із розшукуваних сербів – Неманья Рістіч, який з'явився на фотографії поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 12 грудня під час його візиту до Белграда.

    Кремль заперечує свою причетність до політики в Чорногорії, але активно підтримує місцеві політичні групи, які виступають проти пронатовського уряду.

    Чорногорія отримала запрошення приєднатися до військового альянсу минулоріч, але рішення ще не ратифіковане кількома державами-членами.

    Влада Чорногорії заявила, що немає доказів залучення високопосадовців Росії у змову проти НАТО. Близько 20 людей, в основному серби і росіяни, вже перебувають під вартою в Чорногорії за звинуваченням щодо такої ймовірної схеми.

    Джерело: Радіо Свобода

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