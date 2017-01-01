Чубаров: кримчани, які перейшли на бік окупанта, не зможуть скористатися безвізом

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Голова Меджлісу Рефат Чубаров

Рефат Чубаров нагадав: немає українського паспорту, немає безвізу з ЄС

Жителі окупованого півострова, які не зберегли український паспорт, не зможуть вільно подорожувати країнами шенгенської зони. Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Ми маємо дуже чітко розуміти тих людей, в яких не вистачило мужності виступити на захист Української держави, але вони все-таки не перейшли на бік окупантів, і маємо чітко знати третю групу, - це вороги. І тому ці вороги не можуть аж ніяк розраховувати на те, що вони якимсь чином можуть скористуватися безвізом. Я думаю, що вони і намагатися не будуть, бо вони точно знають, що вони є в відповідних списках», - заявив Чубаров.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Президент Порошенко повідомив про це під час Київського безпекового форуму. Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Президент Порошенко повідомив про це під час Київського безпекового форуму. Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

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