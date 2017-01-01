Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про «здачу» Криму

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Рефат Чубаров

Савченко заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом призведе до здачі Криму

Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо «здачі» Криму задля миру на Донбасі. Про це він заявив у парламенті, повідомляє Укрінформ.

«Вчорашнє публічне висловлювання нашої колеги, народного депутата Надії Савченко про те, що, мовляв, задля повернення Донбасу треба відмовитися від Криму, є не лише вкрай неприйнятним, глибоко образливим, цинічним та зрадницьким по відношенню до громадян України - кримськотатарського народу, які залишаються заручниками російських окупантів», - сказав Чубаров.

Він також висловив сподівання, що Савченко уточнить свою позицію.

Водночас глава Меджлісу закликав президента якнайскоріше скликати Конституційну комісію для визначення статусу Криму «з моменту його повернення до фактичного контролю (України. - Ред.)».

Як відомо, напередодні Надія Савченко в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом призведе до здачі Криму.