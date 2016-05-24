В окупованому Криму відреагували на підвищення цін: жителям півострова порадили ігнорувати торгові точки з високими цінами

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Купувати продукти за низькими цінами заступник міністра окупованого півострова порадив на ярмарках

Міністерство промислової політики окупованого Криму радить кримчанам ігнорувати торгові мережі з високими цінами на продукти, а дешеві продукти купувати на ярмарках. Про це повідомляють «Новости Крыма».

«Ми закликаємо покупців ігнорувати точки, де встановлюються необґрунтовані ціни», – сказав заступник міністра промислової політики півострова Ян Латишев.

Заступник міністра зазначив, що у Криму достатньо об'єктів торгівлі, а продукцію за низькими цінами кримчани можуть придбати на ярмарках. «Хочу зазначити, що найнижчі ціни на овочі та фрукти на ярмарках. У січні їх планується провести близько 400. Найнижчі ціни у товаровиробників, ціни у них нижчі на 20–25% за ціни на ринках», – повідомив Латишев.

Зазначимо, що мінпромполітики окупованого Криму не зафіксувало стрибків цін на продовольство в новорічні свята.

Нагадаємо, вартість мінімального набору продуктів харчування в анексованому Криму на кінець грудня становила 3871,12 руб. (близько 1800 грн) у розрахунку на одну людину.

За місяць вартість цих продуктів зросла на 1%, а з початку року – на 2,6%.

Вартість фіксованого набору споживчих товарів і послуг на півострові також збільшилась. У грудні вона становила 12 тис. 990,18 руб. (понад 5 тис. грн) у розрахунку на одну людину і з початку року зросла на 8,2%.

Як повідомлялося, стало відомо, скільки коштує Росії утримання окупованих Донбасу і Криму.