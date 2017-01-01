Чубаров: рішення суду ООН заклало основу для трибуналу над Путіним

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Рефат Чубаров

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу не сумнівається у створенні Міжнародного трибуналу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Впевнений, що сьогодні закладені перші практичні міри, які обов'язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів», - написав Чубаров.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

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