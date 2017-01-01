Cуд ООН відмовив Україні у тимчасових заходах проти Росії щодо фінансування тероризму

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Міжнародний суд ООН

Суддя наголосив, що Україна мала довести доцільність запровадження тимчасових заходів - вони мають зупинити заподіяння невідновлюваної шкоди, а також умисність дії держави-сторони конвенції. На думку суду, цю вимогу не було виконано

Міжнародний суд ООН в Гаазі відмовив у затвердженні тимчасових заходів проти Росії за конвенцією із заборони фінансування тероризму.

Про це йшлося у рішенні, яке озвучив голова суду Ронні Абрахам.

«На цьому етапі розгляду справи Україна не надавала доказів, які належним чином демонструють правдоподібність елементів справи. Таким чином, суд дійшов висновку, що умови, необхідні для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні відповідно до конвенції про фінансування тероризму, не відповідають вимогам», - сказав голова суду.

Також було наголошено, що не було доведено умисного збору коштів.

Як відомо, у Гаазі Україна вказала Росії на порушення прав жителів окупованого Криму.

В позові України йдеться про утиски українців і татар у Криму в питаннях мови і освіти. «Але Україна зазначає, що було дуже багато порушень прав кримських татар, в культурному контексті, якщо ми говоримо про Конвецію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, то бачимо правопорушення», - зазначив суддя.

Суддя констатував, що існує непорозуміння між сторонами відносно трактування та застосування цієї Конвенції.

Нагадаємо, сьогодні о 16:00 за київським часом Міжнародний суд ООН у справі за позовом України проти Росії розпочав оголошувати своє рішення. Голова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі. Це рішення буде стосуватися тимчасових заходів, щодо яких подала запит Україна, щоб запобігти продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Як очікується, серед іншого суд визначатиме, чи має він так звану попередню юрисдикцію prima facie, а також оголошуватиме рішення про тимчасові заходи щодо двох конвенцій, у порушенні яких Україна обвинувачує Росію.