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    Ціна на нафту впала до $50

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    Ціни на нафту падають
    Ціни на нафту падають

    Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,74%

    У понеділок, 13 березня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні впали в ціні до 50,99 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

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    За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,74%.

    При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 48,04 долара за барель, втративши 0,93%.

    Як повідомлялося, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує дефіцит нафти і перебої з її поставками через три роки, оскільки після нещодавнього падіння цін нафтовидобувні країни припинили вкладати гроші в нафтовидобуток.

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