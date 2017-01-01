Україна через трубопровід почала імпорт азербайджанської нафти

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Гілка трубопроводу «Одеса-Кременчук» простоювала кілька років

«Укртатнафта» отримала першу партію азербайджанської нафти по трубопроводу «Одеса-Кременчук». Про це повідомляє прес-служба компанії.

«10 березня «Укртатнафта» отримала першу партію азербайджанської нафти трубопроводом «Одеса-Кременчук». Загалом українська компанія переробляє Azeri Light з грудня минулого року, втім до цих пір нафта доставлялася на завод залізничним транспортом. Гілка трубопроводу «Одеса-Кременчук» простоювала кілька років, але завдяки диверсифікації нафтових поставок цей нафтопровід знову в строю діючих, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що диверсифікація імпорту нафтової сировини в Україну стала можливою завдяки міждержавним домовленостям з Азербайджаном щодо прямих поставок нафти на українські НПЗ.

Актуальність такої диверсифікації зросла на тлі блокування нафтових поставок Росією та критичного домінування на вітчизняному паливному ринку імпортерів нафтопродуктів.

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