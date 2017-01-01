Данилюк заявив про спроби зриву запуску електронного реєстру ПДВ

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк

Хакери «поклали» систему Акредитованого центру сертифікації ключів у ДФС

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про спроби невідомих інтернет-зловмисників зірвати запуск відкритого електронного реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Щодо запуску електронного реєстру ПДВ. Хто сказав, що буде просто? Близько 11:00 «поклали» систему Акредитованого центру сертифікації ключів у ДФС. Це безпрецедентна подія", - написав Данилюк у соцмережі.

При цьому він пояснив, що всю вхідну інформацію в електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ формує Державна фіскальна служба на підставі заявок бізнесу та закріплює ці дані електронним цифровим підписом, «тому безперебійна робота центру сертифікації ключів є обов’язковою для успішного запуску цього реєстру».

Нагадаємо, у січні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запровадження Єдиного публічного Реєстру відшкодування ПДВ дозволить подолати можливості для зловживань у цій сфері і підвищити відкритість перед бізнесом.

Як повідомляв міністр фінансів Олександр Данилюк, найближчим часом Мінфін представить концепцію реформування Державної фіскальної служби. Він зазначив, що значним пріоритетом на шляху реформування фіскальної служби є скасування податкової міліції і створення Служби фінансових розслідувань та прозорого реєстру відшкодування ПДВ.

З 1 квітня починає працювати автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість.