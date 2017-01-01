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    Данилюк заявив про спроби зриву запуску електронного реєстру ПДВ

    • Сьогодні, 21:13
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    Міністр фінансів України Олександр Данилюк&nbsp;
    Міністр фінансів України Олександр Данилюк 

    Хакери «поклали» систему Акредитованого центру сертифікації ключів у ДФС

    Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про спроби невідомих інтернет-зловмисників зірвати запуск відкритого електронного реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

    Про це він  повідомив у своєму Facebook.

    «Щодо запуску електронного реєстру ПДВ. Хто сказав, що буде просто? Близько 11:00 «поклали» систему Акредитованого центру сертифікації ключів у ДФС. Це безпрецедентна подія", - написав Данилюк у соцмережі.

    При цьому він пояснив, що всю вхідну інформацію в електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ формує Державна фіскальна служба на підставі заявок бізнесу та закріплює ці дані електронним цифровим підписом, «тому безперебійна робота центру сертифікації ключів є обов’язковою для успішного запуску цього реєстру».

    Нагадаємо, у січні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запровадження Єдиного публічного Реєстру відшкодування ПДВ дозволить подолати можливості для зловживань у цій сфері і підвищити відкритість перед бізнесом.

    Як повідомляв міністр фінансів Олександр Данилюк, найближчим часом Мінфін представить концепцію реформування Державної фіскальної служби. Він зазначив, що значним пріоритетом на шляху реформування фіскальної служби є скасування податкової міліції і створення Служби фінансових розслідувань та прозорого реєстру відшкодування ПДВ.

    З 1 квітня починає працювати автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість. 

    ДФС міністр Олександр Данилюк ПДВ
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