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    День в зоні АТО: один український боєць загинув, двоє дістали поранень

    • Сьогодні, 18:53
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    Зона АТО
    Зона АТО

    Бойовики просто зараз обстрілюють Авдіївку, є поранені серед мирних мешканців

    Сьогодні з опівночі до 18:00 в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі бойовики 32 рази обстрілювали позиції українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали Авдіївку. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що просто зараз відбувається обстріл Авдіївки. «Є принаймні два влучання в житловий сектор. Поранено двох мирних мешканців. Пошкоджено газопровід», - інформує штаб АТО. 
    На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер.
    На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку та Катеринівку. 
    «Загалом зафіксовано 32 обстріли. Трьох наших військових поранено, один – загинув», - повідомляє прес-центр штабу АТО.

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