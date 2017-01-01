День в зоні АТО: один український боєць загинув, двоє дістали поранень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона АТО

Бойовики просто зараз обстрілюють Авдіївку, є поранені серед мирних мешканців

Сьогодні з опівночі до 18:00 в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі бойовики 32 рази обстрілювали позиції українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали Авдіївку. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що просто зараз відбувається обстріл Авдіївки. «Є принаймні два влучання в житловий сектор. Поранено двох мирних мешканців. Пошкоджено газопровід», - інформує штаб АТО.

На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку та Катеринівку.

«Загалом зафіксовано 32 обстріли. Трьох наших військових поранено, один – загинув», - повідомляє прес-центр штабу АТО.