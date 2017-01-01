Бойовики знову обстрілюють Авдіївку: поранено двох мирних жителів

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Руйнування в Авдіївці внаслідок обстрілу

Під вогнем бойовиків стара частина Авдіївки і центр міста

Сьогодні, 17 лютого, увечері бойовики знову почали обстрілювати Авдіївку Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Авдіївка. Бойовики почали обстріл міста. Під вогнем стара частина і центр. Вже є попадання в будівлі. Квартал Ювілейний, пожежа в житловому будинку», - написав він.

За його даними, отримали поранення два мирних жителя, 1997 року народження та 2002 року народження.

«Інформація про постраждалих уточнюється», - додав Аброськін.

Як повідомлялося, 16 лютого терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, внаслідок чого серед мирних жителів міста загинув один чоловік, ще двох людей було поранено.