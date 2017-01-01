Депутат від БПП розповів, як добре живеться кримчанам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Мушак

Мушак закликав визнати, що на окупованому півострові діє правовий режим агресора

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка на «Агроінвестфорумі-2017» заявив, що дотримання прав жителів окупованого Криму забезпечено краще, ніж громадян материкової України, які мешкають на підконтрольній Києву території.

«Українці обмежені у здійсненні права власності на землю сільськогосподарського призначення, тоді як кримчани вільно розпоряджаються своїми землями», – зазначив він і закликав визнати, що на окупованому півострові діє правовий режим агресора.

На заході «Агроінвестфорум-2017» були присутні понад 700 аграріїв, а також представники Міністерства аграрної політики та продовольства, Всеукраїнської аграрної ради, Європейського банку реконструкції і розвитку, Міжнародного валютного фонду, Міжнародного фонду Блейзера, Міжнародної фінансової корпорації та Європейського інвестбанку.

Олексій Мушак – прихильник ідеї зняття мораторію на продаж землі. Він – родич аграрного мільярдера Андрія Веревського. Колишній народний депутат 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань Веревський був у фракції Партії регіонів (перейшов туди з БЮТу у 2010 році). Веревський же – один із найбагатших українців, статки якого оцінюють у сотні мільйонів доларів.