Депутат Соболєв розказав, чим погрожують йому через блокаду на Донбасі

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Єгор Соболєв

Парламентар сподівається, що експерти у Facebook допоможуть йому розібратися у документації товарних потягів

Єгор Соболєв, нардеп від «Самопомочі», один з організаторів торговельної блокади на Донбасі, в інтерв’ю «Главкому» розповів: днями один з представників Національної поліції заявив, що відкриє провадження за фактом перекриття парламентарем залізничної колії в місті Конотоп.

«Біда в тому, що нам два дні не надавали документи, які свідчать про те, що іде в потягах. Хоча ми пояснювали, що це порушення законодавства про народного депутата, а ми разом із Семенченком маємо найвищий рівень доступу до державної таємниці, не кажучи вже про інформацію, що везеться у вагоні», – розповів він.

За словами парламентаря, з цієї причини вони з Семенченком були змушені особисто почати зупиняти потяги, шляхом огляду перевіряти у машиністів документи та що перевозиться у вагонах.

«Щоб сказати, хто покупець і хто продавець, потрібно глибше вивчити документацію, яку ми отримали 5 березня. До того ж нам потрібні спеціалісти, котрі її розшифрують, бо документація товарного потяга виглядає як набір з шести-восьми цифр про кожний вагон. Будемо використовувати магічну допомогу Facebook, де завжди можна знайти експертів», – сказав Соболєв.

Як відомо, наприкінці січня за фактом блокування активістами залізничної колії у Луганській області було відкрито кримінальне провадження.