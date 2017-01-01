Єгор Соболєв: Серед блокувальників на Донбасі є десятки, якщо не сотні озброєних людей

Михайло Глуховський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція заявила про відкриття провадження проти депутата від «Самопомочі»

Сьогодні в Авдіївці і Краматорську відбулись акції протесту проти торговельної блокади на Донбасі. Декілька сотень місцевих жителів у Авдіївці заявили про незгоду «з беззаконною блокадою на лінії фронту». За їхніми словами, головний годувальник міста – Авдіївський коксохім – на межі зупинки. «На підприємстві вже почалися скорочення. Завод не зупинили бойовики, але зупинять блокувальники, оскільки підприємство не одержує вугілля і не може працювати», – йдеться у резолюції мітингу.

Проте депутати – організатори блокади на Донбасі називають акцію замовною, зорганізованою згори. Позафракційний депутат Володимир Парасюк на своїй сторінці у Facebook написав, що у бік редутів блокувальників рухається колона «бабатушок». «Цей ватний похід очолюють депутати від БПП і «Народного фронту» Кишкар, Лапін і Чорновіл. Координує дійство Аброськін», – зазначив Парасюк. За словами його колеги по парламенту, блокувальника Семена Семенченка, колона складається з тих місцевих жителів, які три роки блокували українську армію на Донбасі. Депутати вказують на синхронність дій противників блокування на підконтрольній Києву території з діями так званої влади «ДНР», яка заявила про намір звернутися до Європи і США з вимого вплинути на активістів, аби ті розблокували торгівлю, а також анонсувала у Донецьку аналогічні протести проти блокади.

Попри погрози днями блокувальними заявили про ймовірність повного перекриття торговельного сполучення з Росією через пункти перетину у Сумській, Чернігівській і Харківській областях у разі, якщо вони не отримуватимуть інформацію про вантажі у товарних поїздах. Наразі громадські активісти разом із депутатами організували перший з восьми пунктів спостереження за провезення вантажів у Конотопі.

В інтерв’ю «Главкому» один з організаторів торговельної блокади з окупованими територіями, народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв, розповів, в якому разі активісти можуть влаштувати повну блокаду з Росією.

Окрім Конотопа блокадники планують відкрити ще сім пунктів спостереження за товарними потоками. Йдеться лише про залізницю чи і про автомобільне сполучення?

Зараз наше завдання – відкрити для країни інформацію про те, з чого складається торгівля з державою-агресором. Найбільша торгівля іде залізничними шляхами і тому перша частина завдання – почати збирати інформацію про те, що іде в ешелонах туди і звідти.

Яка кінцева мета блокування?

Ціль одна – максимально захиститися від агресії. Торгівля з окупантом дає йому сили для нових нападів на нашу землю, корумпує частину керівництва держави, Збройних сил, СБУ і підриває довіру з боку наших міжнародних партнерів. Вони ж нас запитують про те, чому, мовляв, ми запровадили санкції проти Путіна, а ви самі нічого не робите?

Конотоп – це вже кордон з Росією. Раніше блокувальники вимагали перекриття торгівлі з окупованим Донбасом. Що змінилося?

Ще до того, як торгівлю з окупованими територіями було перекрито на основних залізничних і автомагістралях, ми отримали багато сигналів про те, що частину цих вантажів перенаправлено через територію держави-окупанта. Вони потрапляли до Росії з Харківської і Сумської областей. Перший ешелон, який ми побачили, коли прибули на станцію «Вирівка» (вантажно-пасажирська залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Конотоп – Хутір-Михайлівський. – «Главком»), це був ешелон з вугіллям. Зараз маємо з’ясувати, яким є обсяг цієї торгівлі, що саме є у відкритих вагонах, у цистернах і у закритих вагонах. Окрім вугілля, ми за два дні спостережень побачили скраплений газ. Він становив, мабуть, найбільшу частину вантажів на цій станції. Крім того, бачили добрива, це якщо говорити про те, що вивозиться з України. Втім, щоб робити серйозні висновки, треба спостерігати більше часу. Завдання нині якраз у тому, щоб організувати це спостереження на всіх ключових пунктах торгівлі.

Блокувальники анонсували вісім пунктів спостереження. Де розташовуватимуться ці пункти?

Йдеться про вузлові станції Харківської, Сумської, Чернігівської областей, які межують з Російською Федерацією.

У поїздах, які зупиняли, якісь порушення виявили?

Біда в тому, що ми (держава Україна) справді не запровадили жодних обмежень на торгівлю з окупантом. Наше завдання полягає в тому, щоб знайти підтримку в парламенті та Адміністрації президента для рішення про обмеження цієї торгівлі. Торгівлю з окупованими територіями, як ви знаєте, ми пропонуємо повністю припинити за винятком продажу туди товарів першої необхідності для наших громадян. Що стосується торгівлі з державою-агресором, то потрібно спочатку зрозуміти, що ж ми закуповуємо та що продаємо. На основі цього розуміння потім має бути вироблено державну політику. Зараз жодних обмежень немає, начебто немає і війни, немає і окупації, і щодня нові люди не гинуть.

Скільки взагалі людей бере участь у блокаді?

Людей стає дедалі більше. Думаю, у блокаді взяло участь уже близько двох тисяч людей – волонтерів, ветеранів війни, які хочуть допомогти перекрити «торгівлю на крові», як ми її називаємо. Казки про те, що там стоять за гроші чи цим керують Коломойський, Ахметов, Путін, залишаються казками. Останнє, що я чув, нібито ми із Порошенком цю блокаду організували. А насправді ініціатива йде від простих людей. Ти ніколи не знайдеш тут тих, хто стоїть за гроші, ризикуючи життям, виконуючи роботу, за яку проти них порушують кримінальне провадження.

Наприкінці січня за фактом блокування активістами залізничної колії у Луганській області було відкрито кримінальне провадження. Окрім цього чи відкрито нові?

Мені вчора один з представників Національної поліції заявив, що відкриє провадження за фактом перекриття мною залізничної колії в місті Конотоп. Біда в тому, що нам два дні не надавали документи, які свідчать про те, що іде в потягах. Хоча ми пояснювали, що це порушення законодавства про народного депутата, а ми разом із Семенченком маємо найвищий рівень доступу до державної таємниці, не кажучи вже про інформацію, що везеться у вагоні. Тому ми були змушені особисто почати зупиняти потяги. Шляхом огляду перевіряли у машиністів документи, перевіряли, що у вагонах. Щоб сказати, хто покупець і хто продавець, потрібно глибше вивчити документацію, яку ми отримали 5 березня. До того ж нам потрібні спеціалісти, котрі її розшифрують, бо документація товарного потяга виглядає як набір з шести-восьми цифр про кожний вагон. Будемо використовувати магічну допомогу Facebook, де завжди можна знайти експертів.

«Укрзалізниця» 5 березня офіційно повідомила, що з депутатами та учасниками блокування досягнуто домовленостей про надання всієї інформації про вантажопотік. Водночас Семен Семенченко пізніше у своєму відеоблозі заявив, що «Укрзалізниця» відмовилася надавати інформацію про вантажі. Яка ситуація насправді?

Учора перші документи ми отримали від поїздів, які ми зустріли на цій гілці.

Хто організовує блокувальників, за чий рахунок люди їдуть у пункти блокади, хто допомагає транспортом?

Є люди, які дістаються самі й привозять цілі автобуси допомоги. Цим дуже добре відрізняються люди із західних областей. Вони, як і на Майдані, завжди добре організовані і мають у запасі буквально все. Є люди, які просять допомогу для того, щоб доїхати. Їм допомагають ті, хто підтримує блокаду: надають транспорт або його оплачують. Централізованого фінансування у нас немає. Модель та сама, що й була на Майдані, – це самоорганізація.

Днями поліція повідомила, що анулювала понад 500 дозволів на володіння зброєю, а деякі з їхніх власників могли бути блокадниками. Чи озброєні блокадники, чи є серед них ті, у кого відібрали дозвіл на носіння зброї?

Так, є озброєні блокувальники. Йдеться про десятки, якщо не про сотні таких людей. Ядро блокадників становлять люди, які пройшли війну. Більшість з них розуміє, що війна не закінчилася. Вони мають зареєстровану, тобто легальну зброю. Я так розумію, що саме на таку зброю оголосила полювання Національна поліція. Ми з п’ятниці отримуємо сигнали про перевірки, які починалися о сьомій ранку. Як мінімум в одному випадку зброю справді було у добровольця відібрано, але з поясненнями, що на експертизу. Я думаю, що, на жаль, поліція зараз зловживатиме своїми повноваженнями і ми звертатимемося до правників по допомогу відстояти право людей на носіння зареєстрованої зброї.

За словами Володимира Парасюка, представники Ахметова намагалися провести переговори з блокадниками. Хто саме, в який спосіб, що пропонували за розблокування?

Востаннє Володимира бачив у суботу минулого тижня. Ми були останні дні у Сумській області, а він у Донецькій. Утім, жодні домовленості з олігархами не є можливими. Ми із самого початку домовилися, що у нас є дві ясних вимоги: ухвалення закону про обмеження і заборону торгівлі та звільнення наших хлопців, які перебувають у полоні. Судячи з масштабів їхнього спільного бізнесу (української і російської влади), у них для цього багато можливостей.

Керівник Донеччини Павло Жебрівський намагався вести переговори з блокувальниками. Які варіанти розв’язання ситуації він пропонував?

Була дурна історія. Він приїхав на пост блокувальників до Бахмута, поговорив із хлопцями, які там стояли. Він їм сказав, що їх розуміє і в чомусь підтримує. А прес-служба військово-цивільної адміністрації Донецької області, яку він очолює, випустила повідомлення про те, що він домовився про розблокування руху. Коли ми побачили, то зауважили йому, що брехня – не найкращий спосіб домовлятися. Востаннє я його бачив у Краматорську. Він тоді сказав, що готовий взяти участь у законодавчому вирішенні цієї біди. Я запропонував Любомиру Зубачу, депутату від «Самопомочі», який очолював робочу групу з підготовки законопроекту про тимчасово окуповані території України, долучити до цієї роботи Жебрівського.

Хто з народних депутатів, окрім вас, бере участь у блокуванні залізниць у Східній Україні?

Володимир Парасюк, Семен Семенченко, Тарас Пастух, Павло Костенко, Роман Семенуха, Ярослав Маркевич. Останній навіть одну ніч провів на одному з найнебезпечніших редутів у Кривому Торці – найголовнішому каналі торгівлі з окупованою територією. Зараз, звичайно, там усе заблоковано.

Михайло Глуховський, «Главком»

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