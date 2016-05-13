Депутат Заліщук назвала чоловіка, який купує їй дорогі речі

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Нардеп цього року вирішила спробувати прожити без жодних покупок, не враховуючи необхідних

Депутатка від БПП Світлана Заліщук запевняє, що живе на 12 тисяч гривень своєї зарплатні, а дорогі речі їй дарує брат.

Про це Світлана розповіла виданню «Новое время», якому також показала своє житло. Щоправда, не те, яке вона придбала у 2014-му поряд із Софією.

Поки що депутатка живе у своїй старій квартирі площею 40 кв. м біля цирку. Каже, придбала це житло у кредит за 80 тисяч доларів ще у 2006 році.

Восени минулого року, вже після скандалу з квартирою іншого депутата, Сергія Лещенка, розголосу набула інформація про те, що у 2014-му році Заліщук купила велику квартиру у самому центрі Києва. Але цю покупку було задекларовано Світланою, хоча і з порушеннями – її було вказано в декларації за 2013 рік, хоча придбано у 2014-му. За це житло депутатка віддала 3,5 мільйона гривень.

У квартирі на вулиці Софіївській, за словами депутатки, поки що ніхто не живе, бо вона потребує ремонту, а це дуже дорого.

Цікаво, що саме через історії з новою квартирою Заліщук вперше довелося публічно розповідати про особисте життя. Адже квартиру вона придбала разом із тодішнім бойфрендом – головою офісу Ради Європи в Україні Мортеном Енбергом. Для цієї покупки він продав свою нерухомість у Стокгольмі.

На запитання, скільки грошей щомісяця вона витрачає на життя, Заліщук зазначила – близько 12 тисяч гривень.

«До речі, цього Різдва я вирішила, що весь 2017 рік проживу без нових покупок (звичайно, крім необхідних побутових), а на зекономлені таким чином гроші буду допомагати тим, кому ці гроші потрібніші. Це один з моїх челленджів на 2017 рік», – поділилася Світлана.

Депутатка, згідно з декларацією, не має автівки, тож пересувається пішки, на таксі, тролейбусі та метро.

Одягу в її квартирі, на перший погляд, менше, ніж книжок. Заліщук зауважила, що дуже спокійно ставиться до речей і навіть депутатська зарплата її хвилює лише через колег, у яких немає власного житла і є діти.

«У мене є свій будинок. А всі дорогі речі, сумки наприклад, мені дарує брат. Навіть одяг! Їм я завжди дуже скромно», – розказала Світлана.

Навіть на догляд за собою, з її слів, іде небагато. «Шампунь – це найдорожче, що я собі дозволяю», – заявила вона.