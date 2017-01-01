Депутати мають намір запросити детективів Kroll для розслідування щодо Гонтаревої

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Віталій Купрій

На думку Купрія, наші правоохоронці «зі зрозумілих причин» не можуть провести неупереджене розслідування

Група народних депутатів планує залучити американське детективне агентство Kroll для проведення розслідування щодо діяльності Валерії Гонтаревої на посаді глави НБУ. Про це йдеться в повідомленні на сайті МДО «Депутатський контроль», передає УНН.

Як заявляють представники міжфракційного об'єднання «Депутатський контроль», вони наполягатимуть на виділенні коштів для залучення незалежного агентства Kroll, щоб провести розслідування і дати правову оцінку діяльності Валерії Гонтаревої на посаді глави НБУ.

За словами нардепа Віталія Купрія, через резонансні ліквідації банків та інші непередбачувані дії Гонтаревої на посаді глави НБУ в країні значно погіршився як бізнес-клімат, так і робота всієї банківської системи.

«Однозначно добре, що Гонтарева йде. Ми хотіли її відставки ще в лютому 2015 року. Погано те, що вона затрималася з відходом на два роки. Необхідно дати правову оцінку діям Валерії Гонтаревої, які фактично довели економіку України до стану стагнації. Масове знищення українських банків, девальвація гривні, корупційні схеми – через це економіка нашої країни втратила 80 млрд гривень», – зазначив депутат.

На думку Купрія, наші правоохоронці «зі зрозумілих причин» не можуть провести неупередженого розслідування.

«Тому «Депутатський контроль» ініціює проведення незалежного розслідування агентством Kroll, яке змогло б надати громадськості задокументовані факти зловживання посадовими повноваженнями пані Гонтаревої», – підсумував політик.

Як повідомлялося, Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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Джерело: УНН