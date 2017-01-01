Фірташ, Жеваго та інші. Гонтарева назвала найбільших боржників Нацбанку

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Фото kp.ua Валерія Гонтарева

Глава Нацбанку розповіла про мільярди, які заборгували олігархи

Глава Національного банку Валерія Гонтарева на прес-конференції назвала найбільших боржників НБУ.

За словами Гонтаревої, Дмитро Фірташ – банк «Надра» - заборгував 9,8 млрд грн. Олег Бахматюк винен за кредитами двох банків - «Фінансова ініціатива» VAB - понад 10 млрд грн. Микола Лагун винен за кредитами «Дельта банку» 8 млрд грн. Костянтин Жеваго – банк «Фінанси і кредит» - 6 млрд грн. Леонід Клімов, нардеп, який входить до комітету банків та банківській справі, винен 3,4 млрд грн за кредитами «Імексбанку».

«Державні кошти потрібно повертати - і крапка», - додала Гонтарева.

Як повідомлялось, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи - 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.