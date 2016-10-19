Депутати, які вимагають, щоб Конституційний суд запустив розпродаж землі (СПИСОК)

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Ініціатор звернення до КС щодо скасування мораторію на продаж земель Олексій Мушак

Каплін зі своєю партією намагався не дати ініціатору звернення нардепу Олексію Мушаку зареєструвати документ

Народний депутат від БПП Сергій Каплін опублікував список народних депутатів, які підписалися під зверненням до Конституційного суду щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідну фотографію підписних листів він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Каплін зі своєю партією СДП намагався не дати ініціатору звернення, нардепу Олексію Мушака (БПП), зареєструвати документ, називаючи його ганебним.

Проте клопотання було подано в Конституційний суд.

Мушак на прес-конференції повідомив, що в перший місяць після звернення КС має вирішити питання щодо відкриття судового провадження, наступні два місяці обирають доповідача в суді, три місяці розглядають справу.

«На осінь можемо вийти із земельним ринком без будь-яких обмежень», – резюмував Мушак.

Як повідомлялося, Мушак раніше зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». Проектом закону пропонується поетапне відкриття ринку землі та скасування мораторію з 1 липня 2017 року. При цьому передбачаються заходи обережності та граничні обмеження щодо мінімального рівня ціни та максимальної кількості гектарів у власності фізичних та юридичних осіб. Іноземці та особи без громадянства до 2030 року не зможуть купувати українську землю сільськогосподарського призначення.

Згідно з меморандумом про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року. Замість цього ВР наприкінці жовтня 2016 року продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, запроваджений у 2002 році, до 2018 року.

Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Міністр фінансів Олександр Данилюк чекає на підготовку законодавчої бази для здійснення земельної реформи до кінця травня 2017 року.