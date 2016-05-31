Дерева, які вирубили на Закарпатті, знайшли в Угорщині

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Прикордонники під час патрулювання помітили 60 пеньків зрізаних дерев

3 1 січня на Закарпатті прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону виявили ознаки незаконної вирубки лісу. Прикордонний наряд в ході патрулювання неподалік від кордону, помітив близько 60 пеньків зрізаних дерев різних порід, повідомляє Мукачево.net.

В ході подальшого моніторингу було встановлено, що дерева після їх вирубки, було переміщено невстановленими особами на територію Угорщини.

Про даний факт українські прикордонники поінформували своїх угорських колег та провели з ними робочу зустріч. Під час цієї зустрічі сторони підтвердили факт порушення кордону та незаконне переміщення дерев до Угорщини.

Прикордонники поінформували також керівництво Закарпатської облдержадміністрації, Нацполіції області, прокурора Закарпатської області та інші зацікавлені органи державної влади. Наразі проводяться заходи по встановленню кола осіб причетних до даного правопорушення.

Нагадаємо, що минулого року подібну, але більш масштабну вирубку лісу зафіксували на кордоні із Словаччиною. Тоді вздовж кордону незаконно вирубали ліс на $1 млн, і контрабандою завезли у сусідню країну.