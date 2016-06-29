Держдеп США спростував заяви Лаврова

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Існують зафіксовані випадки нападів та утисків співробітників дипустанов США, зазначив Кірбі

Заяви міністра закордонних справ Росії про відсутність тиску на американських дипломатів у РФ не відповідають дійсності: існують зафіксовані випадки нападів та утисків співробітників дипустанов США.

Таку відповідь дав російській стороні речник Державного департаменту США Джон Кірбі.

«Єдина річ, яку я хотів би сказати, на чому ми наголошували стільки разів раніше, за останній рік чи більше ми дійсно спостерігали збільшення тиску на наших дипломатів. Ви самі бачили дуже печальне відео, як на одного з наших співробітників був здійснений напад, коли він намагався потрапити на територію посольства», - констатував представник закордонного відомства США.

Крім того, він нагадав, що американська сторона робила заяви по конкретних випадках утисків американських дипломатів в Росії та нападів на їх помешкання.

Кірбі зауважив, що, в тому числі, через посилення цього тиску президент Обама разом із нещодавнім введенням санкцій, видворив 35 російських дипломатів та закрив дві установи, які діяли з «певними розвідувальними цілями».

Раніше у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив під час прес-конференції в Москві, що американська сторона все вигадала про утиски з боку РФ.

«Що стосується тверджень, ніби американське посольство при президентові Обамі тут піддавалося якимось особливим гонінням, не бачу жодної підстави в подібних заявах», - заявив російський міністр.