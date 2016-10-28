Держсекретар Кабміну назвав зарплату Гройсмана

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Міністри отримають приблизно так само, як і очільник уряду, тобто 35 тисяч гривень на місяць, зазначив держсекретар

35 тисяч гривень на місяць – сума, яку прем’єр отримує «на руки» зі всіма надбавками. Про це повідомив в ефірі «Громадського радіо» держсекретар Кабінету Міністрів України Володимир Бондаренко.

Зарплати посадовців держсекретар КМУ Володимир Бондаренко озвучив в ефірі програми «Київ-Донбас» на «Громадському радіо». За його даними, міністри отримають приблизно так само, як і очільник уряду, тобто 35 тисяч гривень на місяць. За словами Бондаренка, працівники секретаріату Кабміну отримують від 9 до 12 тисяч гривень на місяць, керівники департаментів – від 12 до 15 тисяч гривень.

Державний секретар повідомив також, яку зарплату призначено йому.

«У мене оклад 13 тисяч гривень. Плюс у мене є надбавка за вислугу років – це 34% від окладу, плюс може бути надбавка за інтенсивність праці, якщо її встановить суб’єкт призначення – уряд», – зазначив держсекретар.

З надбавками, сказав Бондаренко, він буде отримувати близько 20 тисяч гривень.

На посаду держсекретаря Кабміну уряд призначив Бондаренка 28 грудня.