Держсекретар США чекає від Москви виконання Мінських угод

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Рекс Тіллерсон

Рекс Тіллерсон заявив Сергію Лаврову, що США готові працювати з Росією, але Москва повинна виконувати зобов'язання

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Америка готова працювати з Росією, якщо знайде області для співпраці. Він зазначив, що Москва повинна виконувати зобов'язання, пов'язані з врегулюванням конфлікту на сході України, повідомляє Reuters.

«Ми шукаємо нові сфери, де наші погляди з Росією збігаються, і чекаємо, що Москва буде дотримуватися Мінських угод і працювати над деескалації насильства на Україні», - сказав Тіллерсон журналістам після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

За словами Тіллерсона, зустріч з Лавровим була продуктивною; дипломати обговорили цілий ряд питань, що становлять взаємний інтерес.

Тіллерсон сказав, що Вашингтон готовий працювати з Росією, але буде відстоювати власні інтереси в тих сферах, де у країн є протиріччя.

«Там, де у нас є розбіжності, США будуть захищати інтереси і цінності Америки і її союзників», - сказав він.

Через два дні на полях Мюнхенської конференції з безпеки повинна пройти чотиристороння зустріч, присвячена врегулюванню кризи в Україні, за участю глав МЗС Німеччини, Франції, України і Росії.