ДФС знайшла «конверт», через який виведено три мільярди

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Півдесятка фіктивних структур відмили три мільярди

За останні два роки півдесятка фіктивних структур відмили три мільярди, які мали сплатити у бюджет підприємства реального сектору економіку, у тому числі, державні компанії

Про це стало відомо з ухвали Шевченківського суду Києва від 16 травня 2017 року, що розміщене у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як йдеться у судових матеріалах, розслідування кримінального провадження розпочате 24 березня 2017 року за фактом фіктивного підприємництва (ч. 2 ст. 205 КК України)

Цим рішенням були арештовані грошові кошти на банківських рахунках однієї з фіктивних компаній, що була залучена у злочинну схему.

Як з`ясували фіскали, невстановлені особи у 2015-2017 роках вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання 100% частки статутного капіталу компаній «Схід-маркет плюс», «Експерт-трейд маркет», «Комфорт маркет груп», «Шлях Вільний», та «ТД «Пальміра». Їх купили від імені підприємств нерезидентів з метою прикриття незаконної діяльності - надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектору економіки, встановили податківці.

Під час досудового розслідування проведено тимчасові доступи по рахункам українських компаній-«прокладок» та встановлено, що за допомогою їх рахунків було виведено грошові кошти підприємств реального сектору економіки та державних підприємств у сумі приблизно в три мільярди гривень.

Після проведення тимчасових доступів по рахункам «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», «Комфорт маркет груп» перерахування грошових коштів через них зупинилося.