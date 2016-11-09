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    Дипломат розказав про підготовку візиту Порошенка до США

    • Сьогодні, 06:22
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    Візит Порошенка до США планується на «двадцяті числа» лютого місяця

    Візит Президента України до США планується в другій половині лютого та має на меті, передусім, його участь у програмі головування України в Раді Безпеки ООН.

    Водночас, опрацьовуються варіанти зустрічі на найвищому рівні президентів Порошенка й Трампа в Вашингтоні, повідомив українським журналістам у п'ятницю посол України в США Валерій Чалий.

    «Візит до Сполучених Штатів Президента України планується в лютому місяці. Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН, і очевидно, в цей період може відбутися участь Президента, тому що цей формат як раз передбачає таку участь», - поінформував дипломат.

    Він зазначив, що паралельно відпрацьовується можливість зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа.

    «Яким чином все вийде, чи під час нинішнього візиту, чи пізніше – ще питання не вирішене, але, я думаю, що це було би природньо, оскільки ми маємо питання, які потрібно обговорити найближчим часом», - зауважив посол.

    На прохання уточнити більш детально про підготовку візиту Президента, Чалий зауважив: «Моє завдання як посла – виконувати плани, що вибудовуються політичним керівництвом».

    Водночас, він зазначив, що візит планується на «двадцяті числа» лютого місяця.

    Джерело: Укрінформ

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