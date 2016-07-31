Дипломат, який вів переговори про вступ Польщі в ЄС, пояснив, що заважає Україні досягти успіху

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Ян Трущинський

Україна залишилася на півдорозі економічних реформ, здійснюючи надто багато спроб, - польський дипломат

Польський дипломат Ян Трущинський впевнений, що Україні не вистачає вдалого втілення економічних реформ задля того, щоб отримати членство в ЄС. Дипломат у інтерв’ю «Главкому» провів паралелі із Польщею, яка у свій час стикалася із подібними проблемами і успішно їх подолала.

«Польща спромоглася здійснити глибоке реформування економіки з першої спроби. Україна залишилася на півдорозі, здійснюючи занадто багато спроб упівсили, щоб рухатися далі в тому чи іншому напрямку нормативно-правового регулювання економіки. Власне, після 25 років незалежності ми не повинні більше говорити про необхідність економічних реформ», - зазначив польський дипломат.

За словами Трущинського, Україна має вся складові для того, щоб стати економічно успішною державою, проте самим українцям не вистачає віри в успіх. «Коли я після роботи в Єврокомісії вийшов на пенсію і у складі групи підтримки приїхав до України, я побачив тут, незважаючи на весь ентузіазм після перемоги Євромайдану, багато сумнівів та брак упевненості в тому, що цього разу всі перешкоди та бар’єри на шляху прогресу будуть подолані, а рух вперед буде рішучим. Я гадаю, українці повинні мати більше віри в себе – це те, чого ця країна справді потребує», - наголосив Трущинський.

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