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    В ЄС назвали пріоритетні напрямки співпраці з Києвом у 2017 році

    • Сьогодні, 16:49
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    Співробітництво ЄС з Україною
    Співробітництво ЄС з Україною

    В ЄС обіцяють продовжити підтримку України на всіх фронтах реформ

    Допомога у продовженні реформ в Україні є пріоритетом для Євросоюзу у співробітництві з Києвом у 2017 році. Про це заявив представник Європейської служби зовнішньої діяльності Дірк Шубель.

    «Ми сподіваємося на якнайскоріше завершення ратифікації Угоди про асоціацію та візового питання. Це відкриє новий розділ у нашому співробітництві з Україною. Звичайно, ми продовжимо підтримку України на всіх фронтах реформ», - заявив він.

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    Серед конкретних напрямків він відзначив продовження судової реформи, боротьбу з корупцією, поліпшення бізнес-клімату для залучення інвестицій.

    Окрім цього, Шубель нагадав про зобов’язання української сторони ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок, яка, за його словами, «застрягла» у Верховній Раді.

    Джерело: Укрінформ

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