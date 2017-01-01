В ЄС назвали пріоритетні напрямки співпраці з Києвом у 2017 році

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Співробітництво ЄС з Україною

В ЄС обіцяють продовжити підтримку України на всіх фронтах реформ

Допомога у продовженні реформ в Україні є пріоритетом для Євросоюзу у співробітництві з Києвом у 2017 році. Про це заявив представник Європейської служби зовнішньої діяльності Дірк Шубель.

«Ми сподіваємося на якнайскоріше завершення ратифікації Угоди про асоціацію та візового питання. Це відкриє новий розділ у нашому співробітництві з Україною. Звичайно, ми продовжимо підтримку України на всіх фронтах реформ», - заявив він.

Серед конкретних напрямків він відзначив продовження судової реформи, боротьбу з корупцією, поліпшення бізнес-клімату для залучення інвестицій.

Окрім цього, Шубель нагадав про зобов’язання української сторони ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок, яка, за його словами, «застрягла» у Верховній Раді.

Джерело: Укрінформ