Директор ФБР назвав Росію «найбільшою загрозою на Землі»
- Сьогодні, 21:13
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Джеймс Комі зробив гучну заяву на сенатських слуханнях
Директор ФБР США Джеймс Комі вважає, що Росія становить величезну загрозу.
Про це він заявив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.
За його словами, Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».
Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Хілларі Клінтон на обрання президентом.
Колишній державний секретар США Хілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.
Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Хілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.
Джерело: Інтерфакс-Україна