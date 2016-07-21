Директор Липецької фабрики прокоментував рішення про її закриття

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Скажу тільки одне слово: «Дістали!» – директор Липецької кондитерської фабрики

Директор Липецької кондитерської фабрики корпорації «Рошен» Олег Казаков підтвердив інформацію про її закриття. Про це повідомляє місцеве видання gorod48.

«Скажу тільки одне слово: «Дістали!» – прокоментував Казаков, який перебуває наразі у Києві.

Гендиректор повідомив, що фабрика зупиниться в квітні, коли виробить закуплену сировину. Після цього на воротах трьох її проммайданчиків – у Липецьку, селах Сєнцово і Косиревка – повісять замок.

Зазначимо, що виробництво фабрики за три останніх роки зменшилось утричі. Якщо в 2012-2013 роках фабрика випускала до 10–12 тисяч тонн «кондитерки» на місяць, то в 2016 році – тільки 3 тисячі тонн. Липецьке підприємство втратило весь обсяг експорту до країн СНД, який «закрили» українські активи корпорації «Рошен» у Києві, Кременчуці та Вінниці. Відповідно, скорочено персонал: замість 1800 працівників зараз на конвеєрах російського активу «Рошен» працює близько 700 осіб.

«Невдачі Липецької кондитерської фабрики слід шукати не в економіці, а чи то в політиці, чи то в кар'єризмі співробітників Федеральної податкової служби, що експлуатують ситуацію», – вважає Олег Казаков.

«Ми відчуваємо постійний пресинг із боку правоохоронних і податкових органів: нас намагаються притягти до відповідальності за порушення податкового законодавства якихось субпідрядників наших контрагентів. Хоча раніше (до 2014 року) законність будівництва було підтверджено в рамках камеральних податкових перевірок. Через те, що в рамках млявої кримінальної справи Басманний районний суд Москви раз на три місяці просмикує за клопотанням Слідчого комітету арешт нерухомого майна фабрики і земельних ділянок, на яких стоять корпус і складські приміщення, український траст ICU і американська інвестиційна компанія Rothschild не можуть знайти покупців на липецький актив Петра Порошенка», – зазначав Казаков у коментарі виданню ще восени 2016 року.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 січня, прес-служба корпорації «Рошен» підтвердила закриття Липецької кондитерської фабрики.

Як повідомлялося раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим комітетом РФ у рамках порушеної кримінальної справи, унеможливив продаж фабрики.