Росіянка заявила про ймовірні теракти за сім годин до вибуху в метро Санкт-Петербурга
- Сьогодні, 16:22
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У соцмережі дівчина написала про теракт, на який треба «чекати»
Дівчина в соціальній мережі Instagram попередила про теракт у Росії за сім годин до вибуху в метро Санкт-Петербурга.
Про це у Twitter написала Марія Ростова, виклавши скрін облікового запису.
«Новини вибухів у метро Санкт-Петербурга! Дівчинка виклала повідомлення про вибух в інсті сім годин тому», – написала вона.
У свою чергу під фото з Instagram був підпис: «Давненько не було терактів... Чекайте».
Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».
За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.
Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.
ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.