Росіянка заявила про ймовірні теракти за сім годин до вибуху в метро Санкт-Петербурга

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У соцмережі дівчина написала про теракт, на який треба «чекати»

Дівчина в соціальній мережі Instagram попередила про теракт у Росії за сім годин до вибуху в метро Санкт-Петербурга.

Про це у Twitter написала Марія Ростова, виклавши скрін облікового запису.

«Новини вибухів у метро Санкт-Петербурга! Дівчинка виклала повідомлення про вибух в інсті сім годин тому», – написала вона.

У свою чергу під фото з Instagram був підпис: «Давненько не було терактів... Чекайте».

Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.