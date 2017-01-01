Для киян вигадали новий комунальний платіж

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Вивезення побутових відходів у Києві може стати окремою комунальною послугою

Остаточне рішення про новий комунальний платіж прийматимуть на пленарному засіданні Київради

Вивезення побутових відходів у Києві може стати окремою комунальною послугою.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати підтримали проект рішення «Про визначення послуги з вивезення побутових відходів окремою комунальною послугою, право на здійснення якої виборюється на конкурсних засадах».

На сьогодні збір і вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) входить до комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

У свою чергу, ці послуги у повній мірі не охоплюють збір і вивіз сміття, зокрема, в приватному секторі. Також існує проблема відсутності контрольованої системи вивозу ремонтних і будівельних відходів, низького рівня оплати населення за надані послуги, недостатності роздільного збору ТПВ, а також конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.

«Сьогодні ця послуга іде в розрахунку кількості мешканців на норму утворення ТПВ, тобто розраховується по будинку і потім ділиться на метри квадратні. Відповідно мешканці житлових будинків сплачують за метри квадратні, а не за фактичне накопичення відходів. Тому наш департамент спільно з профільними комісіями Київради пропонує вивезти цю норму в окрему послугу. Це створить економічно збалансовану систему збирання сміття, дозволить споживачам укладати прямі договори з виконавцями послуг зі збирання та вивезення ТПВ», – зазначив заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) Олександр Малихін.

Наразі, за його словами, кошти спрямовують на комунальні підприємства по утриманню будинків і прибудинкових територій, які потім розраховуються з юридичними особами, що здійснюють вивезення ТВП.

Постійні комісії з питань ЖКГ та ПЕК, а також з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики підтримали проект рішення, остаточне рішення прийматимуть на пленарному засіданні Київради.