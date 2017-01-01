Дна немає: в Росії може з’явитися місто Путінберг

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Володимир Путін

Нову назву пропонує для свого міста – Барнаула - одна з членів партії «Єдина Росія»

В Росії одна з учасників праймеріз правлячої партії «Єдина Росія», що проводяться напередодні виборів до барнаульської міської думи (ради – ред.), Марина Чаузова запропонувала перейменувати Барнаул в Путінберг або Путінград.

Ведучий поцікавився, як ця пропозиція стосується комунального господарства - основної теми зустрічі. Чаузова сказала, що як тільки місто буде перейменовано, все «відразу ефективним стане». «У нас є лідер у Росії незмінний. Він навіть лідер не тільки Росії, але і всього світу», - пояснила вона свою пропозицію.

Чаузова зареєструвалася кандидатом на праймеріз 25 квітня, запевнивши оргкомітет партії «Єдина Росія», що «цього разу все серйозно». Вибори в Алтайському краї пройдуть на початку вересня 2017 року.

Нагадаємо, в ефірі пропагандистського каналу «Россия 1» депутат Державної думи РФ від «Єдиної Россії» В'ячеслав Ніконов заявив, що Росія може ще до визнання «ДНР» та «ЛНР» надати терористичним «республікам» масштабну військово-технічну допомогу.