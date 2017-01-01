У Путіна заявили про плани щодо введення військ на Донбас

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Визнання документів – це далеко не останній крок Москви, стверджує депутат Держдуми

Росія може ще до визнання «ДНР» та «ЛНР» надати терористичним «республікам» масштабну військово-технічну допомогу. Таку заяву зробив в ефірі пропагандистського каналу «Россия 1» депутат Державної думи РФ В'ячеслав Ніконов.

За його словами, визнання документів – це далеко не останній крок Москви.

«Надати військову допомогу Росія може досить відкрито (голос у студії: «Вона і так це робить». – Ред.) і в тих розмірах, які необхідні будуть для забезпечення суверенітету «республік». Маю на увазі й ті системи озброєння, яких у «республік» не може бути, тому що там немає російської військової допомоги. Крім того, дійсно можлива поява там якихось... можуть наврочити і там можуть з'явитися якісь там російські добровольці у великій кількості, більш серйозні добровольці, ніж ті, які там є», – заявив він у програмі.

Як повідомлялося, перший заступник керівника центрального виконкому партії «Єдина Росія» Костянтин Мазуревський заявив, що «паспорт» «ДНР» не дає підстав говорити про наявність подвійного громадянства у депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

У своє чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав недоречними і неприйнятними будь-які міркування про можливість визнання Росією терористичних «ДНР» і «ЛНР».