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    Дніпропетровська влада судитиметься з ТЕС Ахметова через забруднення довкілля

    • Сьогодні, 14:05
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    Криворізька ТЕС
    Криворізька ТЕС

    Криворізька і Придніпровська ТЕС продовжують залишатися одними з найбільших забруднювачів регіону

    Влада Дніпропетровської області буде судитись із теплоелектростанціями Ахметова, розташованими у регіоні. Про це повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Днепропетровської облдержадміністрації Руслан Стрілець.

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    За 2016 рік шкідливі викиди у Дніпропетровській області збільшилися на 15,5%, а обсяги скидів відпрацьованих вод – на 33%. При цьому виробництво зросло лише на 12,4%.

    25 основних підприємств-забруднювачів вклали у природоохоронні заходи 2,4 млрд інвестицій.

    У Криворізької і Придніпровської ТЕС при зростанні валового продукту майже 6%, викиди збільшилися на 14,6%.

    «Весь приріст викидів по області сьогодні дають два підприємства, – сказав Стрілець. – Вони не виконали жодного заходу з обласної комплексної програми, в тому числі прописані в меморандумі, які самі ж взяли на себе. Є правовий механізм позовів – складний, непереговорний процес, він зараз опрацьовується».

    Відомо, що обидві ТЕС входять до підрозділу СКМ – ДТЕК, який належить Ринату Ахметову.

    Джерело: depo.ua

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