Дніпропетровська влада судитиметься з ТЕС Ахметова через забруднення довкілля

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Криворізька ТЕС

Криворізька і Придніпровська ТЕС продовжують залишатися одними з найбільших забруднювачів регіону

Влада Дніпропетровської області буде судитись із теплоелектростанціями Ахметова, розташованими у регіоні. Про це повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Днепропетровської облдержадміністрації Руслан Стрілець.

За 2016 рік шкідливі викиди у Дніпропетровській області збільшилися на 15,5%, а обсяги скидів відпрацьованих вод – на 33%. При цьому виробництво зросло лише на 12,4%.

25 основних підприємств-забруднювачів вклали у природоохоронні заходи 2,4 млрд інвестицій.

У Криворізької і Придніпровської ТЕС при зростанні валового продукту майже 6%, викиди збільшилися на 14,6%.

«Весь приріст викидів по області сьогодні дають два підприємства, – сказав Стрілець. – Вони не виконали жодного заходу з обласної комплексної програми, в тому числі прописані в меморандумі, які самі ж взяли на себе. Є правовий механізм позовів – складний, непереговорний процес, він зараз опрацьовується».

Відомо, що обидві ТЕС входять до підрозділу СКМ – ДТЕК, який належить Ринату Ахметову.

Джерело: depo.ua