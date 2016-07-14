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    Влада запевнила, що запасів вугілля на Зміївській ТЕС вистачить до кінця опалювального сезону

    • Сьогодні, 22:32
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    При тому темпі, в якому зараз працює Зміївська ТЕС, нинішніх запасів вугілля у 172 тис. тонн вистачить майже на 120 днів

    Запаси вугілля на Зміївській ТЕС, що у Харківській області, сьогодні становлять 172 тис. тонн, і цього вистачить до кінця опалювального періоду.

    Про це заявив журналістам начальник Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА Олексій Бєлоцький.

    «При тому темпі, в якому зараз працює Зміївська ТЕС, нинішніх запасів вугілля у 172 тис. тонн вистачить майже на 120 днів. Це означає, що до завершення опалювального періоду підприємство у повному обсязі забезпечене паливом», - відзначив Бєлоцький.

    За його словами, також стабільно працюють усі теплоелектроцентралі області, включаючи Харківську ТЕЦ-5 і КП «Харківські теплові мережі».

    Джерело: Укрінформ
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