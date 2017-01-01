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    До Донецька привезли російських курсантів на «артилерійські навчання»

    • Сьогодні, 10:11
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    Російські курсанти
    Російські курсанти

    У Донецьк прибуло сім вантажних військових автомобілів з курсантами

    З Росії на Донбас продовжують періодично прибувати курсанти військових навчальних закладів міноборони РФ з метою проходження «практичних занять» з артилерійською стріляниною. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    «Заняття» проводяться інструкторами з-поміж кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

    «Остання зафіксована партія російських курсантів прибула на територію мікрорайону Трудовські м. Донецьк (сім вантажних військових автомобілів, розпізнавальні позначки – ромб у ромбі білого кольору). Разом з групою прибуло чотири одиниці 122-мм гаубиць Д-30. Знаряддя розміщені на території старого хлібозаводу», – інформує ІС.

    Також «Інформаційний спротив» повідомив, що в Петровський район Донецька для посилення підрозділів бойовиків прибули бойовики неслов'янської зовнішності (попередньо – чеченці).

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