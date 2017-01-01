До електропостачання підключено 80% Авдіївки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відновлення електропостачання Авдіївки

Сьогодні планується продовжити роботи по підключенню 20 відсотків міста та перепідключенню об’єктів соціально-побутової сфери з електрогенераторів на централізоване електропостачання.

5 лютого піротехнічними розрахунками ГУ ДСНС у Донецькій області обстежено прилеглу територію по лінії ЛЕП та аварійними бригадами паливно-енергетичної компанії електропостачання Авдіївки відновлено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на ранок 6 лютого, до централізованого електропостачання підключено 80 відсотків міста.

6 лютого співробітниками ДСНС спільно з представниками паливно-енергетичної компанії планується продовжити роботи по підключенню 20 відсотків міста та перепідключенню об’єктів соціально-побутової сфери з електрогенераторів на централізоване електропостачання.

Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 18-20 градусів тепла. Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДСНС потужністю 200 кВт). Всього з 31 січня підрозділами ДСНС організовано підвіз 32 тон питної води та комунальними службами 15 тон технічної води.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Організовано та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, видано 6 тис. 993 набори (за добу 1 тис. 578).