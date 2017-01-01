Авдіївське пекло. Хто залишився, а хто поїхав?
- Сьогодні, 07:23
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Україна знову згадала що таке війна. Це слово повернулося в обіг разом зі словом Авдіївка.
Лише у перші дні раптового загострення війна забрала життя дев’ятьох українських бійців. А 20 тисяч жителів опинилися на межі гуманітарної катастрофи.
Як воно, в тридцятиградусний мороз зігріватися лише вогнем від артилерійських знарядь, дивіться у сюжеті:
Нагадаємо, у неділю, 5 лютого, теплопостачання в Авдіївці переведено на стабільний режим.
Джерело: Радіо Свобода