До лікарень у Батумі внаслідок нічних протестоянь з поліцією потрапили більше 30 людей

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Більшість з шпиталізованих уже виписали з медустанови

У лікарні Батумі доставлені 33 особи, в тому числі 15 поліцейських. Про це заявив міністр охорони здоров'я Автономної республіки Аджарія Заала Мікеладзе, передає Грузия online.



За словами міністра охорони здоров'я Аджарії, постраждалі отримали травми тупим предметом і після амбулаторного лікування всі вони виписані з лікарні. Глава МОЗ повідомив і про те, що медичні установи покинули і троє пацієнтів з отруєнням газом. За його словами, на даний момент в стаціонарі залишається тільки один пацієнт, імовірно з діагнозом «струс мозку».



Глава Верховної ради Аджарії Зураб Патарадзе перервав візит до Туреччини і в терміновому порядку повернувся до Батумі. В охоплене протестами місто також виїхав глава МВС Грузії Георгій Мгебрішвілі.



До учасників акції протесту вже звернувся і президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, закликаючи всіх зберегти спокій і не допустити ще більшої ескалації ситуації. «Перебуваю на постійному контакті з прем'єр-міністром і главою МВС. Вважаємо, що необхідно захистити право зборів, проте в той же час необхідно поважати державні інститути і закон », - сказано в заяві президента.



Президент зазначає, що незважаючи на те, що у учасників акції можуть бути свої причини для протесту, важливо негайно врегулювати конфлікт і почати розслідування.

Заворушення в Батумі почалися напередодні ввечері після затримання співробітниками поліції шістьох місцевих громадян. Учасники стихійно виник мітингу спробували прорватися до будівлі місцевого управління поліції, але бійці спецназу, які застосували сльозогінний газ і гумові кулі, не дозволили їм цього зробити.

Докладніше про події у Грузії читайте в матеріалі: Протести у Батумі: погроми, сльозогінний газ та десятки постраждалих