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    Кличко на місці аварії Шулявського мосту: ФОТО

    • Вчора, 23:16
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    Мер Києва заявив, що зараз розробляються об'їзні маршрути

    У Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі. Інцидент стався близько 20.30. На місце аварії прибув Віталій Кличко.

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз проводиться експертна оцінка стану Шулявського мосту, до ранку повинні бути результати експертизи.

    Вже після цього вирішать: повністю перекрити міст або частково обмежити по ньому рух.

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    За словами Кличка, що обвалився міст на Шулявському шляхопроводі не був аварійним.

    Мер Києва також додав, що пропозиції щодо ремонту Шулявського мосту вже є.

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    За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За словами очевидців, уламки моста пошкодили один автомобіль.

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    На Шулявському шляхопроводі зараз демонтують зовнішню конструкцію пішохідної частини, яка обвалилася.

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    Через аварію заїзд на міст поки закритий. Обмежено рух в напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Шулявки до Індустріального моста.

    Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі. 

    Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним.

    Джерело: 112 Україна

    Віталій Кличко
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