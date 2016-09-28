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    До суду направили справу стосовно поліцейської, яку затримали на хабарі в 8 тис. доларів

    • Сьогодні, 15:10
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    Слідча одержала таку суму за непритягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів

    Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України направлено до суду обвинувальний акт стосовно слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві, яка 16.11.2016 була затримана на хабарі у 8000 дол. США. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

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    Як повідомлялось раніше, слідча одержала таку суму за не притягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів. Її було затримано військовою прокуратурою спільно з оперативними працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під час одержання предмета хабара, а всю суму вилучено.

    За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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