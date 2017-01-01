Доба в АТО: 63 ворожі обстріли, п’ятеро українських бійців поранено

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Бойовики на Донбасі

Позиції сил АТО біля Пісків ворог зокрема обстрілював із «зенітки»

Російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 63 обстріли позицій Збройних сил України: п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. 120-міліметрові міномети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поруч Гнутового, а міномети калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю – по опорних пунктах неподалік Мар’їнки. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по захисниках Водяного, а з озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вів вогонь по оборонцях Красногорівки.

Позиції сил АТО під Широкиним та Богданівкою противник обстрілював зі стрілецької зброї, а опорні пункти неподалік Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів. Гранатомети та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поруч Новотроїцького та Лебединського. У районі Водяного діяли ворожі снайпери.

На донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції неподалік Верхньоторецького, а з 82-міліметрових мінометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціях поруч Пісків. Зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки, а 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів – по оборонцях Троїцького. З озброєння БМП, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник бив по оборонцях Зайцевого. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог обстрілював позиції поруч Кам’янки.

На луганському напрямку 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120-мм, гранатомети та кулемети великих калібрів – по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем – по опорних пунктах у районі Донця та Жовтого.

Нагадаємо, у п’ятницю голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що зараз на Донбасі зараз знаходиться до 4 тисяч російських військових, без урахування найманців, які воюють за гроші.

Також «Главком» повідомляв, що у п'ятницю в Красногорівці бойовики обстріляли район міської лікарні. Під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька 1960 р.н.