Доба в АТО: 32 ворожі обстріли, одного українського військового поранено
- Сьогодні, 06:26
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Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись приморський напрямок
За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ на Донбасі 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України: один український воїн отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись приморський напрямок. Вогнем мінометів калібру 120-мм та озброєння БМП ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермалика противник обстрілював з 82-міліметрових мінометів, а в районі Мар`їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив з озброєння БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювали наших воїнів поблизу Широкиного, Талаківки та Павлополя. У районі Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.
На донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі Шахти «Бутівка». З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам’янки.
На луганському напрямку, по позиціях поблизу Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82-мм та автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах у районі Новоолександрівки.
Як повідомляв «Главком», в понеділок ввечері бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено вісім житлових будинків.