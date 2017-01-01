Доба в АТО: двоє військових загинуло, восьмеро поранено

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За минулу добу російсько-терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників

Ситуація в районі проведення АТО залишається не спокійною, але контрольованою ЗС України. За минулу добу російсько-терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 мм, а поруч Водяного – з 122 мм артустановок та мінометів калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Мар’їнки - з мінометів, Гнутового – з СПГ та кулеметів, Широкіне зі стрілецької зброї та БМП.

На Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, захисників Авдіївки та шахти Бутівка російські найманці обстрілювали з мінометів та артустановок калібру 122, а згодом до обстрілів долучився танк. По укріплення поруч Кам’янки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а Зайцевого та Невельського – з СПГ та мінометів калібру 82. В районі Луганського – з БМП, а поряд Пісків – з мінометів калібру 82.

На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, Лобачеве з мінометів калібру 82, Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, а Новоолександрівки з мінометів та великокаліберних кулеметів.

За добу загинуло двоє та поранено вісім українських захисників.