Доба в АТО: майже півсотні ворожих обстрілів, двох українських військових поранено

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Зона АТО

Найбільше обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування, втім інтенсивність ворожого вогню з важких артилерійських систем відносно знизилась.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї: двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

На приморському напрямку незаконні збройні формування 17 разів застосовували зброю проти воїнів АТО. Зокрема, вчора ввечері бойовики здійснили обстріл наших позицій поблизу Широкиного з міномету калібру 120 мм. Поруч, по укріпленнях ЗС України в районі Водяного, декілька разів бив ворожий танк. Бійців сил АТО, котрі тримають оборону неподалік Гнутового, противник обстрілював з 82-мм мінометів, а біля Павлополя - з озброєння БМП. На тих же ділянках лінії зіткнення, а також неподалік Лебединського, Чермалика та Новотроїцького бойовики періодично застосовували стрілецьку зброю та гранатомети.

На донецькому напрямоку бойовики 24 рази впродовж минулої доби порушували, найчастіше - на підступах до Авдіївки. Так, надвечір бойовики неодноразово відкривали інтенсивний вогонь по наших окремих опорних пунктах у південному передмісті Авдіївки з 82-мм та 120-мм мінометів, а також засобів ураження меншого калібру. Східніше, біля Кам'янки, ворог також застосовував міномети калібру 82 мм та зенітну установку. З таких же мінометів, стрілецької зброї та гранатометів окупанти били неподалік Верхньоторецького, Опитного та Пісків. З передмістя тимчасово окупованої Горлівки проросійські бандформування вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Зайцевого та Майорська.

На луганському напрямку вчора зафіксовано сім фактів використання бойовиками зброї. Так, ввечері зі 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бандити обстріляли українських захисників поблизу Троїцького. Неподалік Кримського та Золотого били з мінометів калібру 82 мм. В районі Малинового противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.

«Главком» також повідомляв, що у неділю ввечері зі сторони окупованого населеного пункту Ясинувата було нанесено вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію: ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни.

Нагадаємо, з початку доби неділі до 18:00 було зафіксовано 16 обстрілів позицій сил АТО.