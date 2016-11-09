Дочці Трампа оголосили бойкот: її взуття більше не продаватимуть у американських універмагах

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Дональд та Іванка Трампи

Мільйони противників нового президента перестали купувати взуття Іванки Трамп

Противники Трампа у США оголосили, не будуть купувати взуття Іванки Трамп, а потім почали погрожувати і бойкотувати великі торгові мережі, які продають бренд під її іменем. Про це повідомляє Економіст.

Першою не витримала удару одна з найбільших мереж універмагів в США Nordstrom. Вона оголосила про те, що більше не буде продавати взуття Іванки Трамп. Правда, тут же керівництво компанії спробувало виправдатися, заявивши, що ніякої політики в його рішенні немає. Вся справа в тому, що у взутті цього бренду були слабкі продажі в мережі і, саме тому було прийнято рішення зняти бренд з продажу. Така ротація дійсно в Nordstrom весь час відбувається, близько 10% всього асортименту вилітає з полиць магазинів протягом року.

Нагадаємо, старша донька Дональда Трампа Іванка зробила вагомий вклад у перемогу свого батька на виборах в США. Саме вона, а не дружина Меланія, представляла його делегатам з‘їзду Республіканської партії у Клівленді, штат Огайо, на якому відбулося офіційне висунення Дональда Трампа в кандидати в президенти. Тоді головною темою виступу Іванки стала рівність між чоловіками і жінками.