Документ щодо компромату на Трампа дійсно існує, - Байден



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позиція Байдена підтверджує той факт, що керівництво США було поінформоване про наявність цього документа

Віце-президент США Джо Байден підтвердив, що він і президент Барак Обама минулого тижня були поінформовані розвідкою про бездоказові твердження, що Росія має компрометуючі матеріали на обраного президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріалі центрального телеканалу CNN.

«Офіс Байдена підтвердив слова віце-президента, що він і Обама були поінформовані про ці записи, але ні Байден, ні Обама не запитували додаткової інформації про це. У офісі Байдена також сказали, що віце-президент повідомив журналістам про те, що керівники розвідки відчували себе зобов’язаними поінформувати президента Обаму, оскільки вони планували доповісти про це Трампу», – зауважив телеканал.

Таким чином позиція Байдена підтверджує той факт, що керівництво США було поінформоване про наявність цього документа.

Телеканал CNN був першим медіа, яке повідомило про дві сторінки письмової доповіді, що вказували на наявність у російських спецслужб компрометуючих матеріалів на Трампа. У документі зазначалося, що матеріали були надані колишнім британським співробітником розвідки, який має високий рівень довіри серед американських спецслужб.

Як повідомлялося, у середу під час першої після виборів прес-конференції обраний президент США Дональд Трамп назвав документ брехнею хворих людей. Крім того, глава Білого дому публічно звинуватив CNN у тому, що він поширює «фейкові новини» та змусив під час конференції замовкнути журналіста цього телеканалу, позбавивши його права на запитання.