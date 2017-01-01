  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Документ» відновить видачу закордонних паспортів наприкінці тижня – Поліщук

    • Сьогодні, 10:56
    • Розсилка
    Прес-секретар сервісного центру &laquo;Документ&raquo; Володимир Поліщук
    Прес-секретар сервісного центру «Документ» Володимир Поліщук

    ДП веде перемовини з оператором, який зможе надавати захищений зв’язок

    Державне підприємство «Документ» відновить видачу закордонних паспортів наприкінці цього тижня або вже з наступного. Про це «Главкому» повідомив прес-секретар сервісного центру «Документ» Володимир Поліщук.

    «У зв'язку з тим, що СБУ проводить слідчі дії, роботу з оформлення та видачі закордонних паспортів ДП «Документ» (це наші центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс»), а також центрами надання адміністративних послуг при райдержадміністраціях припинено. Наразі ведуться перемовини з оператором, який зможе надавати захищений зв’язок. Тому, можливо, вже наприкінці цього тижня чи вже з наступного підприємство відновить свою роботу», – сказав він.

    За словами Поліщука, оформлення та видача закордонних паспортів зараз здійснюються лише підрозділом Державної міграційної служби.

    Раніше «Главком» повідомляв, що 6 квітня, державне підприємство «Документ» поінформувало про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів «Паспортний сервіс», де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України

    Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів ЗМІ, що у МВС сподіваються, що колеги з СБУ швидко вирішать питання з провайдером.

    безвізовий режим Арсен Аваков паспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ