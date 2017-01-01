«Документ» відновить видачу закордонних паспортів наприкінці тижня – Поліщук

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Прес-секретар сервісного центру «Документ» Володимир Поліщук

ДП веде перемовини з оператором, який зможе надавати захищений зв’язок

Державне підприємство «Документ» відновить видачу закордонних паспортів наприкінці цього тижня або вже з наступного. Про це «Главкому» повідомив прес-секретар сервісного центру «Документ» Володимир Поліщук.

«У зв'язку з тим, що СБУ проводить слідчі дії, роботу з оформлення та видачі закордонних паспортів ДП «Документ» (це наші центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс»), а також центрами надання адміністративних послуг при райдержадміністраціях припинено. Наразі ведуться перемовини з оператором, який зможе надавати захищений зв’язок. Тому, можливо, вже наприкінці цього тижня чи вже з наступного підприємство відновить свою роботу», – сказав він.

За словами Поліщука, оформлення та видача закордонних паспортів зараз здійснюються лише підрозділом Державної міграційної служби.

Раніше «Главком» повідомляв, що 6 квітня, державне підприємство «Документ» поінформувало про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів «Паспортний сервіс», де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів ЗМІ, що у МВС сподіваються, що колеги з СБУ швидко вирішать питання з провайдером.